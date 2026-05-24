Полиция запретила фан-зону «Никс» из-за беспорядков

Полиция Нью-Йорка не согласовала уличный просмотр матча «Никс» и «Кливленда» возле «Мэдисон Сквер Гарден».

Источник: AP 2024

Полиция Нью-Йорка не согласовала проведение уличного просмотра четвертого матча полуфинальной серии плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс» возле арены «Мэдисон Сквер Гарден». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

По информации источника, решение связано с нарушениями общественного порядка во время предыдущих фан-мероприятий. На уличных просмотрах матчей серии возле арены собирались до шести тысяч человек.

Правоохранительные органы отмечали случаи, когда болельщики перепрыгивали через полицейские ограждения, распивали алкоголь на улицах, мешали движению пешеходов и транспорта. Также фиксировались толчки, крики, драки и эпизоды давки.

«Первый и второй матчи показали, что ситуация на фан-мероприятиях возле “Мэдисон Сквер Гарден” становится все более проблемной. Только в прошлый раз были произведены шесть арестов, поэтому полиция не будет поддерживать проведение дальнейших мероприятий возле арены. При этом мы продолжим рассматривать заявки на проведение мероприятий в других местах», — заявил представитель полиции Нью-Йорка.

Счет в серии до четырех побед составляет 2−0 в пользу «Никс». Третья и четвертая встречи пройдут в Кливленде. При этом фан-зона на третий матч была заранее запланирована внутри «Мэдисон Сквер Гарден».