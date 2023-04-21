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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» ответил на вопросы болельщиков

Александр Церковный ответил на вопросы болельщиков.

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Источник: РИА "Новости"

Выбрали самые интересные вопросы от болельщиков.

— Удастся ли продлить контракт с главным тренером на сезон-2023/24? Руководство клуба будет прилагать усилия к этому как в прошлом году?

— У Чави Паскуаля есть действующий контракт на следующий сезон. Конечно, нет такого соглашения, которое нельзя было бы расторгнуть. Видимо, это обстоятельство постоянно рождает слухи и домыслы среди представителей СМИ. Могу сказать откровенно: мы это с ним не обсуждали и не обсуждаем. Все сейчас сосредоточены на важном и приоритетном, на достижении целей текущего сезона.

— Хотелось бы узнать, будет ли клуб стараться сохранить игроков команды, таких как Фрейзер, Эртель?

— Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества — это приоритет для обеих сторон.

— Будет ли «Зенит» усиливать свой состав молодежью?

— Обязательно, и мы готовим для этого именно свою молодежь. Кроме того, подавляющее большинство баскетболистов Академии баскетбола — это воспитанники питерской школы.

— Баскетбольный клуб «Зенит» планирует провести матч на «Газпром Арене»?

— Мы действительно это обсуждаем, и рано или поздно придет день, когда мы это сделаем. Поверьте, что будет время «большого» матча.

— Вы планируете создать женскую команду?

— В планах баскетбольного «Зенита» в ближайшей перспективе женской команды нет. Зато появление такой команды на следующий сезон есть по линии Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

— Скажите, находится ли «Зенит» во взаимодействии с Евролигой насчет возможного возвращения?

— Контакты с Евролигой мы никогда не прекращали. Мы очень уважаем эту организацию, равно как и всех ее участников, и очень хотим вернуться.

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