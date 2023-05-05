Напавшие на Алексея Шведа отказались признавать вину. Следствие просит для них арест

Следствие намерено просить суд об их аресте. Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам. По данной статье им грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении пресс‑службы прокуратуры Москвы.

Напомним, что звездный защитник ЦСКА был избит в понедельник вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.