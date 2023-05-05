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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Напавшие на Алексея Шведа отказались признавать вину. Следствие просит для них арест

Напавшие в центре Москвы на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа отказались признавать свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России.

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Источник: РИА "Новости"

Следствие намерено просить суд об их аресте. Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам. По данной статье им грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении пресс‑службы прокуратуры Москвы.

Напомним, что звездный защитник ЦСКА был избит в понедельник вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.

В день инцидента ЦСКА на домашнем паркете уступил «Локомотиву-Кубань» (100:103 ОТ) и впервые в истории не попал в финальную серию Единой лиги ВТБ. В том матче Швед набрал 22 очка и отдал 13 результативных передач.

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