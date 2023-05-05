Главный подозреваемый в избиении Алексея Шведа мог сбежать за границу

По информации источника, 31-летнего Юсуфа до сих пор не могут найти. Все это могло стать частью многоходовки, разыгранной участниками драки со спортсменом: трое ранее задержанных давали показания и в один голос утверждали, что невиновны, мол, самые страшные удары Шведу наносил Юсуф, а сам Юсуф в это время искал варианты побега из страны. В настоящий момент следствие пытается выяснить, мог ли нападавший уехать за границу.

Ранее троим фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам. По данной статье им грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. Следствие намерено просить суд об их аресте.

Напомним, что звездный защитник ЦСКА был избит в понедельник вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.