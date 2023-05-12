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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболисту «Локомотива-Кубани» выбили четыре зуба в финале Единой лиги ВТБ

Американский форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт потерял четыре зуба в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа (81:82). Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

30-летнему баскетболисту выбили зубы во время игрового момента, когда он боролся под щитом за подбор с французским форвардом УНИКСа Луи Лабери. После борьбы за подбор в защите Уайт остался лежать на паркете, держась за лицо, и в игру больше не вернулся.

«Хочу высказать слова поддержки Окаро Уайту. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу. Он сегодня потерял сразу четыре зуба — я раньше такого не видел в баскетболе», — сказал после матча главный тренер «Локомотива-Кубани» Александер Секулич.

Примечательно, что по ходу плей-офф Уайт уже потярл один зуб в первом матче четвертьфинальной серии против «Пари НН».

На данный момент счет в финальной серии 2−1 в пользу казанского УНИКСа. Четвертый матч состоится 13 мая в Краснодаре.

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