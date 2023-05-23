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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Швед рассказал, что пока не начал тренироваться

Баскетболист московского клуба ЦСКА Алексей Швед пока не приступил к тренировкам, однако у игрока уже сняли фиксирующую повязку, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Фиксирующую повязку с шеи уже сняли. Но я еще не тренируюсь. Пока рано», — сказал Швед.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Его доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Алексея выписали из больницы.

ЦСКА в нынешнем сезоне розыгрыша Единой лиги ВТБ завоевал бронзовые медали.

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