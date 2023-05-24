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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Единую Лигу ВТБ пополнили два новых клуба

Екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна» официально стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2022

Сегодня в Москве прошел совет Единой лиги, на котором был утвержден состав участников сезона-2023/24. Решено было увеличить число участников лиги с 12 до 14, укрепив его лучшими командами Суперлиги.

В последние два сезона «Уралмаш» оба раза выигрывал Суперлигу, а «Руна» дважды завоевывала серебряные медали. В прошлом сезоне состав Единой лиги ВТБ пополнили два других клуба Суперлиги — «Самара» и московский МБА.

Также по итогам заседания совета организации было решено ввести в следующем сезоне раунд плей-ин по аналогии с НБА, где этот раунд был введен в сезоне 2020/21. Об этом рассказал почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

«Впервые в следующем сезоне будет плей-ин. Команды, занявшие 7−10-е места, будут играть за два места в плей-офф. Изменен регламент матча за третье место. Теперь будет серия до трех побед. Финал остается до четырех побед. Формат регулярного чемпионата не претерпит изменений, кроме плей-ин», — сказал Иванов.

В минувшем сезоне впервые в истории чемпионом Единой Лиги ВТБ стал казанский УНИКС, который в финальной серии победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (4−1).

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