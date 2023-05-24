Единую Лигу ВТБ пополнили два новых клуба

Сегодня в Москве прошел совет Единой лиги, на котором был утвержден состав участников сезона-2023/24. Решено было увеличить число участников лиги с 12 до 14, укрепив его лучшими командами Суперлиги.

В последние два сезона «Уралмаш» оба раза выигрывал Суперлигу, а «Руна» дважды завоевывала серебряные медали. В прошлом сезоне состав Единой лиги ВТБ пополнили два других клуба Суперлиги — «Самара» и московский МБА.

Также по итогам заседания совета организации было решено ввести в следующем сезоне раунд плей-ин по аналогии с НБА, где этот раунд был введен в сезоне 2020/21. Об этом рассказал почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

«Впервые в следующем сезоне будет плей-ин. Команды, занявшие 7−10-е места, будут играть за два места в плей-офф. Изменен регламент матча за третье место. Теперь будет серия до трех побед. Финал остается до четырех побед. Формат регулярного чемпионата не претерпит изменений, кроме плей-ин», — сказал Иванов.