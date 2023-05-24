Баскетбольный турнир Единая лига ВТБ увеличил призовой фонд до 200 млн рублей
Общий призовой фонд баскетбольного турнира Единая лига ВТБ в сезоне-2023/24 увеличится со 150 миллионов до 200 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Общий призовой фонд баскетбольного турнира Единая лига ВТБ в сезоне-2023/24 увеличится со 150 миллионов до 200 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
«Призовой фонд составит 200 млн рублей. Он увеличен на 50 млн по сравнению с завершившимся сезоном», — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. В разговоре с журналистами Корстин уточнила, что победитель Единой лиги ВТБ получит 15 млн рублей.
Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС. Клуб впервые в истории одержал победу.
Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола.