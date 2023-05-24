Баскетбольный турнир Единая лига ВТБ увеличил призовой фонд до 200 млн рублей

«Призовой фонд составит 200 млн рублей. Он увеличен на 50 млн по сравнению с завершившимся сезоном», — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. В разговоре с журналистами Корстин уточнила, что победитель Единой лиги ВТБ получит 15 млн рублей.