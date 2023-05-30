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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

MVP минувшего сезона Единой лиги ВТБ покинул ЦСКА

Сербский центровой Никола Милутинов не стал продлевать контракт с армейцами.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА в официальном Telegram-канале объявил об уходе из команды сербского баскетболиста Николы Милутинова.

«Тяжело прощаться со всеми замечательными товарищами по команде, друзьями и болельщиками, которых я встретил в ЦСКА и в Москве. Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления там. Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб. Но пора двигаться дальше.

Желаю всем самого лучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернется на европейскую вершину, и мы еще встретимся!» — говорится в заявлении баскетболиста.

Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 года и с тех пор провел за армейцев 119 матчей во всех турнирах, в которых набирал в среднем по 12,2 очка и делал по 8,6 подбора.

В апреле серб был признан самым ценным игроком (MVP) сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.

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