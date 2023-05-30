MVP минувшего сезона Единой лиги ВТБ покинул ЦСКА

«Тяжело прощаться со всеми замечательными товарищами по команде, друзьями и болельщиками, которых я встретил в ЦСКА и в Москве. Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления там. Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб. Но пора двигаться дальше.



Желаю всем самого лучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернется на европейскую вершину, и мы еще встретимся!» — говорится в заявлении баскетболиста.