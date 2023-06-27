Американский баскетболист перешел в «Зенит»

Американский центровой Винс Хантер подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на два года. В «Зените» Хантер будет выступать под 32-м номером.

Тяжелый форвард Хантер в минувшем сезоне выступал в казанском УНИКСе. Американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативных передачи за 20 минут игрового времени.