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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский баскетболист перешел в «Зенит»

Баскетболист Винс Хантер перешел в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Американский центровой Винс Хантер подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на два года. В «Зените» Хантер будет выступать под 32-м номером.

Тяжелый форвард Хантер в минувшем сезоне выступал в казанском УНИКСе. Американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативных передачи за 20 минут игрового времени.

До УНИКСа Хантер выступал в России за саратовский «Автодор», в составе которого играл в сезоне-2016/17. Также он был игроком клуба НБА «Мемфис Гриззлис».

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