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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинца будут судить за кражу у баскетболистов на матче чемпионата России

Гражданин Украины, который почти четыре года скрывался за границей, предстанет перед судом за кражу денег и часов на 1,5 млн рублей у баскетболистов на финальном матче чемпионата России.

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Источник: Reuters

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, преступление совершено в Химках в июне 2019 года во время проведения финала чемпионата России по баскетболу. Мужчина проник в раздевалку одной из команд, похитил деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

«Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Химки окончено предварительное расследование уголовного дела о краже денег и имущества. Обвиняемый — уроженец Украины, который почти четыре года скрывался от следствия за границей. В настоящее время расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — приводит слова официального представителя МВД России Ирины Волк ТАСС.

«Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. Сразу после совершения преступления он покинул территорию РФ, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Республики Беларусь и экстрадировали в РФ», — добавила представитель МВД.

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