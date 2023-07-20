Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Биркиркара
Марибор
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Пенибонт
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ФК Македония
Футбол. Еврокубки
18:30
Пайде
Б-36
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
19:45
Левадия
Жилина
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Зимбру
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Тирана
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:00
Эгнатия
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Интер Э
Футбол. Еврокубки
21:00
Гиляни
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:30
Арсенал Тв
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:30
Гленторан
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Влазния
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:45
Хаверфордуэст
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
21:45
Викингур Р
Рига
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Хака
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Хегельманн Литауэн
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент ЦСКА назвал непростым вопрос продления контракта с Алексеем Шведом

Финансовые аспекты не позволяют московскому баскетбольному клубу ЦСКА предложить справедливый контракт защитнику Алексею Шведу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Алексей Швед остается одним из лучших российских баскетболистов, подчеркнул Андрей Ватутин.

«Это непростой вопрос, безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также он играл за клуб с 2005 по 2012 год. Кроме того, спортсмен играл в НБА за клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс», с 2015 по 2021 год представлял подмосковные «Химки». Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая баскетболиста выписали из больницы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров рассказал, как адаптируется к жизни после больницы
Семак: Марио можно будет увидеть на поле уже в ближайших матчах
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь