Президент ЦСКА назвал непростым вопрос продления контракта с Алексеем Шведом

«Это непростой вопрос, безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».