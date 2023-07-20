Президент ЦСКА назвал непростым вопрос продления контракта с Алексеем Шведом
Финансовые аспекты не позволяют московскому баскетбольному клубу ЦСКА предложить справедливый контракт защитнику Алексею Шведу.
Финансовые аспекты не позволяют московскому баскетбольному клубу ЦСКА предложить справедливый контракт защитнику Алексею Шведу.
Алексей Швед остается одним из лучших российских баскетболистов, подчеркнул Андрей Ватутин.
«Это непростой вопрос, безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».
Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также он играл за клуб с 2005 по 2012 год. Кроме того, спортсмен играл в НБА за клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс», с 2015 по 2021 год представлял подмосковные «Химки». Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге.
В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая баскетболиста выписали из больницы.