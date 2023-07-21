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13:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Баскетбольные клубы «Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке-2023 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Источник: AP 2023

Два турецких клуба поборются с шестью лучшими командами прошедшего сезона — УНИКСом, «Локомотивом-Кубань», ЦСКА, «Зенитом», «Нижним Новгородом» и МБА. Матчи Суперкубка пройдут с 21 по 24 сентября в Москве на ВТБ Арене.

Действующий обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ является санкт-петербургский «Зенит». В прошлом сезоне в турнир были приглашены два других зарубежных участника — сербские клубы «Партизан» и «Мега».

Прошлый розыгрыш регулярного чемпионата Турции «Фенербахче» завершил на втором месте, «Бешикташ» — на 13-м. В серии плей-офф «Фенербахче» дошел до полуфинала, где уступил будущему чемпиону «Анадолу Эфес» (1−3).

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