«Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Два турецких клуба поборются с шестью лучшими командами прошедшего сезона — УНИКСом, «Локомотивом-Кубань», ЦСКА, «Зенитом», «Нижним Новгородом» и МБА. Матчи Суперкубка пройдут с 21 по 24 сентября в Москве на ВТБ Арене.

Действующий обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ является санкт-петербургский «Зенит». В прошлом сезоне в турнир были приглашены два других зарубежных участника — сербские клубы «Партизан» и «Мега».