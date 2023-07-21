«Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Баскетбольные клубы «Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке-2023 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Баскетбольные клубы «Фенербахче» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке-2023 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Два турецких клуба поборются с шестью лучшими командами прошедшего сезона — УНИКСом, «Локомотивом-Кубань», ЦСКА, «Зенитом», «Нижним Новгородом» и МБА. Матчи Суперкубка пройдут с 21 по 24 сентября в Москве на ВТБ Арене.
Действующий обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ является санкт-петербургский «Зенит». В прошлом сезоне в турнир были приглашены два других зарубежных участника — сербские клубы «Партизан» и «Мега».
Прошлый розыгрыш регулярного чемпионата Турции «Фенербахче» завершил на втором месте, «Бешикташ» — на 13-м. В серии плей-офф «Фенербахче» дошел до полуфинала, где уступил будущему чемпиону «Анадолу Эфес» (1−3).