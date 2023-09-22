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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» около 2 млн рублей

Тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владимира Анциферова обманули мошенники и он лишился почти двух миллионов рублей накануне матча с московским ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом сообщают на странице паблика Mash в VK.

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Источник: AP 2023

Анциферов получил звонок во время пребывания в химкинской гостинице. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности ЦБ. Владимиру заявили, что кто-то оформил на него кредит, и чтобы помешать злоумышленникам, от него требуется сделать то же самое. Позже их слова «подтвердил» звонок от ненастоящих сотрудников ФСБ.

Как сообщает источник, тренер выполнил всю последовательность действий и перевел 1,77 млн рублей на «безопасный счет». После этого мошенники постарались выманить у него еще два миллиона, тогда Владимир догадался обсудить ситуацию с коллегами и в результате понял, что его обманывают. Тренер краснодарцев подал заявление в полицию, после чего было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Игра завершилась со счетом 100:98 в пользу «Локомотива-Кубань».

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