Алексей Швед подписал контракт с клубом «Шаньси Лунгс»
34-летний российский баскетболист Алексей Швед продолжит свою карьеру в Китае.
34-летний российский баскетболист Алексей Швед продолжит свою карьеру в Китае.
О подписании Алексеем Шведом контракта с китайским клубом сообщил «Спорт-Экспрессу» агент баскетболиста Обрад Фимич.
«Теперь можно официально сказать, что Алексей стал игроком “Шаньси Лунгс”. В ближайшие дни он получит визу и вылетит в Китай, чтобы присоединиться к новым партнерам», — сказал Фимич.
У Шведа было также и два предложения от клубов Евролиги, но игрок выбрал Китай.
«Более интересным был вариант с Китаем. После НБА и Евролиги Алексей открывает для себя новый чемпионат, где выступает много звезд первой величины. Он очень хочет показать свою лучшую игру и помочь “Шаньси Лунгс” решать высокие задачи», — добавил агент.
Летом 2023 года Швед покинул ЦСКА, за который выступал с 2021 года. Также Швед играл за московское «Динамо».и «Химки», в составе которого дважды становился лучшим становился лучшим снайпером Евролиги.
Алексей Швед провел три сезона в НБА, где выступал за клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».
В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.