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24 октября, источник: Sportmail.ru

Алексей Швед подписал контракт с клубом «Шаньси Лунгс»

34-летний российский баскетболист Алексей Швед продолжит свою карьеру в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

О подписании Алексеем Шведом контракта с китайским клубом сообщил «Спорт-Экспрессу» агент баскетболиста Обрад Фимич.

«Теперь можно официально сказать, что Алексей стал игроком “Шаньси Лунгс”. В ближайшие дни он получит визу и вылетит в Китай, чтобы присоединиться к новым партнерам», — сказал Фимич.

У Шведа было также и два предложения от клубов Евролиги, но игрок выбрал Китай.

«Более интересным был вариант с Китаем. После НБА и Евролиги Алексей открывает для себя новый чемпионат, где выступает много звезд первой величины. Он очень хочет показать свою лучшую игру и помочь “Шаньси Лунгс” решать высокие задачи», — добавил агент.

Летом 2023 года Швед покинул ЦСКА, за который выступал с 2021 года. Также Швед играл за московское «Динамо».и «Химки», в составе которого дважды становился лучшим становился лучшим снайпером Евролиги.

Алексей Швед провел три сезона в НБА, где выступал за клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

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