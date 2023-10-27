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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов приостановил карьеру

Баскетбольный клуб ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что капитан команды Никита Курбанов приостанавливает игровую карьеру по личным причинам.

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Источник: РИА "Новости"

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты. Капитаном нашей команды назначен Семен Антонов, со-капитаном — Каспер Уэйр», — сказано в сообщении клуба.

Курбанов является воспитанником ЦСКА. За основную команду он выступал с 2005 года. В 2012 году он покинул армейский клуб, но спустя три года вернулся обратно. Вместе с «красно‑синими» форвард трижды выиграл Евролигу, семь раз побеждал в Единой лиге ВТБ и 11 раз становился чемпионом России. В 2019 году Курбанов был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

37-летний баскетболист является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. На его счету 732 матча за основную команду армейцев.

В июле ЦСКА продлил с Курбановым контракт на один год. В нынешнем сезоне он провел за команду четыре матча, в которых набирал 3,8 очка, 5,0 подборов и 1,3 передачи в среднем за игру.

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