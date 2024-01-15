Призер ОИ Виталий Фридзон стал игроком «Автодора»

«Я очень счастлив, что Виталий присоединился к нашему клубу. Мы рады заполучить игрока и личность такого масштаба. Это отличный баскетболист с огромным опытом и бойцовским характером, которые нам по-настоящему необходимы. Он провел много матчей на международном уровне за сборную России и в Евролиге. У него психология победителя и большой авторитет в лиге. Фридзон — тот игрок, который действительно нужен нашей молодой команде», — приводит слова главного тренера «Автодора» Миленко Богичевича пресс-служба клуба на странице в VK.