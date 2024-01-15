Призер ОИ Виталий Фридзон стал игроком «Автодора»
Бронзовый призер ОИ в составе сборной России баскетболист Виталий Фридзон подписал контракт с саратовским «Автодором», сообщает пресс-служба клуба.
Бронзовый призер ОИ в составе сборной России баскетболист Виталий Фридзон подписал контракт с саратовским «Автодором», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 38-летним Фридзоном рассчитан до конца сезона-2023/24.
«Я очень счастлив, что Виталий присоединился к нашему клубу. Мы рады заполучить игрока и личность такого масштаба. Это отличный баскетболист с огромным опытом и бойцовским характером, которые нам по-настоящему необходимы. Он провел много матчей на международном уровне за сборную России и в Евролиге. У него психология победителя и большой авторитет в лиге. Фридзон — тот игрок, который действительно нужен нашей молодой команде», — приводит слова главного тренера «Автодора» Миленко Богичевича пресс-служба клуба на странице в VK.
В прошлом сезоне баскетболист провел 43 матча регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой Лиги ВТБ за «Зенит». Фридзон шесть раз стал чемпионом России с ЦСКА и выиграл с командой Евролигу в 2016 году.
В составе сборной России Виталий Фридзон стал обладателем бронзы на чемпионате Европы в 2011 году и на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.