ЦСКА подписал контракт с баскетболистом в шахте на глубине 750 м
Руководство московского ЦСКА подписало новый контракт с баскетболистом Каспером Уэйром, спустившись в шахту в Норильске на глубину 750 метров.
Руководство московского ЦСКА подписало новый контракт с баскетболистом Каспером Уэйром, спустившись в шахту в Норильске на глубину 750 метров.
«Защитник ЦСКА заключил новый контракт с нашим клубом, соглашение с Каспером рассчитано на два года. Подписание прошло в шахте рудника “Октябрьский” в Норильске на глубине 750 метров», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.
В шахту рудника «Октябрьский» также спустили Кубок Белова — трофей Единой лиги ВТБ. ЦСКА впервые с 2021 года стал победителем турнира.
При подписании контракта в шахте рудника «Октябрьский» присутствовали главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолиоус, президент клуба Андрей Ватутин, а также игроки команды Самсон Руженцев, Тони Джекири и Семен Антонов.
Завтра, 12 июня, игроки ЦСКА проведут «Заполярный матч звезд» в Норильске. Они сыграют в составе смешанных команд. В состав войдут сотрудники «Норникеля», а также другие знаменитые баскетболисты. Например, Антон Понкрашов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, Ольга и Евгения Фролкины, серебряные призеры Олимпийских игр 2020 года, а также Виктор Павленко, экс-игрок сборной России по баскетболу 3×3 и блогер.