ЦСКА подписал контракт с баскетболистом в шахте на глубине 750 м

«Защитник ЦСКА заключил новый контракт с нашим клубом, соглашение с Каспером рассчитано на два года. Подписание прошло в шахте рудника “Октябрьский” в Норильске на глубине 750 метров», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

В шахту рудника «Октябрьский» также спустили Кубок Белова — трофей Единой лиги ВТБ. ЦСКА впервые с 2021 года стал победителем турнира.

При подписании контракта в шахте рудника «Октябрьский» присутствовали главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолиоус, президент клуба Андрей Ватутин, а также игроки команды Самсон Руженцев, Тони Джекири и Семен Антонов.