Баскетбольный клуб из Израиля может перейти в Единую лигу

По данным источника, в израильском клубе вынашивали данную идею несколько лет. Участники Единой лиги не будут возражать, что российские клубы будут проводить матчи в Израиле, в отличие от европейских команд: тель-авивский коллектив играет встречи Евролиги на арене в Белграде.