Баскетбольный клуб из Израиля может перейти в Единую лигу

Как сообщает издание Israelhayom, баскетбольный клуб «Хапоэль» из Тель-Авива может стать новым членом Единой лиги.
По данным источника, в израильском клубе вынашивали данную идею несколько лет. Участники Единой лиги не будут возражать, что российские клубы будут проводить матчи в Израиле, в отличие от европейских команд: тель-авивский коллектив играет встречи Евролиги на арене в Белграде.
Недавно «Хапоэль» пригласил в качестве консультанта клуба Маноса Пападопулоса, ранее занимавшего пост спортивного директора петербургского «Зенита». Отмечается, что Паподопулос поддерживает тесные контакты с руководством Единой лиги, и может стать ключевой фигурой в вопросе присоединения «Хапоэля» к организации.
Клуб вернется к рассмотрению данного варианта после завершения матчей текущего сезона. Против перехода выступают такие факторы, как большое количество перелетов и отсутствие тель-авивского дерби.
На данный момент израильские команды проводят домашние матчи на нейтральной территории из-за военного конфликта с Палестиной. В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации. Аналогичное решение приняла Евролига.