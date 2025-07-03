17-летний россиянин Егор Амосов стал игроком «Реала»

По информации источника, 17-летний баскетболист «Самары», выступающий на позиции легкого форварда, подписал контракт с мадридским клубом на один год с возможностью продления еще на один сезон. После первого сезона Амосов сможет выйти из соглашения, чтобы вернуться в Единую лигу ВТБ или продолжить карьеру в американской студенческой лиге NCAA.
Ожидается, что Амосов будет выступать за юниорский и молодежный составы «Реала», будет привлекаться к тренировкам с основным составом и получит шанс проявить себя во взрослой команде.
Амосов является самым молодым игроком в истории Единой лиги ВТБ — он дебютировал за «Самару» в марте 2023 года в возрасте 15 лет и 61 дня. В минувшем сезоне он провел за «Самару» 34 матча в Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,9 очка, 3,5 подбора, 1,5 передачи и 1,0 перехвата.
Стоит отметить, что Амосов станет пятым россиянином в академии «Реала» за последние четыре года. В 2021 году в Мадрид перебрался Егор Демин, который на прошлой недели был выбран на драфте НБА под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». Позднее к академии «Реала» присоединились разыгрывающий защитник Вадим Воронцов, а также центровые Даниил Столбецкий и Илья Фролов.
Летом 2024 года Столбецкий покинул «Реал» и перешел в «Фуэнлабраду». Фролов и Воронцов продолжают выступать за юниорские команды «Реала».