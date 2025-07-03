17-летний россиянин Егор Амосов стал игроком «Реала»

Стоит отметить, что Амосов станет пятым россиянином в академии «Реала» за последние четыре года. В 2021 году в Мадрид перебрался Егор Демин, который на прошлой недели был выбран на драфте НБА под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». Позднее к академии «Реала» присоединились разыгрывающий защитник Вадим Воронцов, а также центровые Даниил Столбецкий и Илья Фролов.