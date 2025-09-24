«Црвена Звезда» — ЦСКА: видеотрансляция

Сегодня, 24 сентября, в Белграде состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 17:00 мск московская и белгородская команда поборются за выход в финал.
Прямую трансляцию полуфинала проведёт сервис VK Video и портал Спорт Mail.
Самое главное перед матчем
Впервые в истории Единой лиги полуфинал Суперкубка пройдет за пределами России. Помимо «Црвены Звезды» и ЦСКА за серию решающих матчей будут бороться «Зенит» и клуб «Дубай». Их встреча начнется в 20:00 мск.
Букмекеры и спортивные СМИ не определяют в этом матче однозначного фаворита. Хотя прошлый сезон «Црвены» сложно назвать удачным, команда неплохо усилилась в межсезонье. Серьезные потери в виде Теодосича, Майка Даума, Джона Брауна, Филипа Петрушева и Андрея Костича быстро были перекрыты Девонте Грэмом, Тайсоном Картером, Джорданом Нвора.
ЦСКА в прошлых двух розыгрышах Единой лиги ВТБ доказал всем, что это по-прежнему лучшая команда в росбаскете. Однако сложно оценить реальный уровень баскетболистов, учитывая то, что на международном уровне команда уже несколько лет не играла. В числе тех, кто покинул ЦСКА в межсезонье, особенно заметной стала потеря Аврамовича и М’Бая. Присоединились Кливленд и Руженцев, неплохо проявившие себя ранее.
В борьбе за финал обе команды однозначно будут «рвать и метать». Особая атмосфера болельщиков в Белграде будет за бешеной поддержкой «Црвены». Сербский ультрас никогда еще не оставлял трибуны в тишине.