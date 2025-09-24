«Црвена Звезда» — ЦСКА: видеотрансляция

ЦСКА в прошлых двух розыгрышах Единой лиги ВТБ доказал всем, что это по-прежнему лучшая команда в росбаскете. Однако сложно оценить реальный уровень баскетболистов, учитывая то, что на международном уровне команда уже несколько лет не играла. В числе тех, кто покинул ЦСКА в межсезонье, особенно заметной стала потеря Аврамовича и М’Бая. Присоединились Кливленд и Руженцев, неплохо проявившие себя ранее.