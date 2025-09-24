Ричмонд
Баскетбол. Суперкубок Единой Лиги ВТБ. «Зенит» — «Дубай»: видео

VK Видео предлагает для просмотра прямую трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Единой Лиги ВТБ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

24 сентября состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года между петербургским «Зенитом» и баскетбольным клубом «Дубай». Встреча пройдет в столице Сербии Белграде. Начало — в 20 часов по московскому времени.

Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счету. В этом сезоне в состав участников турнира, помимо «Зенита» и «Дубая», входят московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда».

Главным тренером «Зенита» в межсезонье стал Александр Секулич, который возглавлял краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Состав команды пополнили Димитриевич, Рэндольф и Роберсон, Для «Зенита» матч станет проверкой организованности и оборонительных схем Секулича.

«Дубай» был основан в 2024 году, но уже успел громко заявить о себе. В этом сезоне команда из ОАЭ дебютирует в Евролиге. Клуб вошел в историю как первый неевропейский участник Евролиги (за исключением Израиля). «Дубай» располагает внушительным бюджетом в 16 миллионов евро. Главным тренером стал Юрица Големац, успевший проявить себя в Словении в «Цедевите-Олимпия». Перед Големацем стоит задача с нуля построить крепкую команду.

Летом 2025 года «Дубай» сделал ряд громких приобретений. Джанан Муса пришел из мадридского «Реала», Филип Петрушев — из «Олимпиакоса», Дуэйн Бэкон, запомнившийся игрой за «Зенит» также пополнил состав команды из ОАЭ, Джастин Андерсон прибыл из «Барселоны». К ним присоединились экс-армеец Алекса Аврамович и центровые — канадец Кабенгеле и турок Шанлы.

«Зенит» и «Дубай» впервые сыграют друг с другом. Букмекеры считают фаворитом встречи команду из Санкт-Петербурга. Однако зрителей ждет увлекательное зрелище.