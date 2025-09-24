Баскетбол. Суперкубок Единой Лиги ВТБ. «Зенит» — «Дубай»: видео

«Дубай» был основан в 2024 году, но уже успел громко заявить о себе. В этом сезоне команда из ОАЭ дебютирует в Евролиге. Клуб вошел в историю как первый неевропейский участник Евролиги (за исключением Израиля). «Дубай» располагает внушительным бюджетом в 16 миллионов евро. Главным тренером стал Юрица Големац, успевший проявить себя в Словении в «Цедевите-Олимпия». Перед Големацем стоит задача с нуля построить крепкую команду.