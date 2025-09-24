Баскетбол. Суперкубок Единой Лиги ВТБ. «Зенит» — «Дубай»: видео

24 сентября состоится полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года между петербургским «Зенитом» и баскетбольным клубом «Дубай». Встреча пройдет в столице Сербии Белграде. Начало — в 20 часов по московскому времени.
Суперкубок Единой лиги впервые в истории проходит за пределами России, розыгрыш станет уже пятым по счету. В этом сезоне в состав участников турнира, помимо «Зенита» и «Дубая», входят московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда».
Главным тренером «Зенита» в межсезонье стал Александр Секулич, который возглавлял краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Состав команды пополнили Димитриевич, Рэндольф и Роберсон, Для «Зенита» матч станет проверкой организованности и оборонительных схем Секулича.
«Дубай» был основан в 2024 году, но уже успел громко заявить о себе. В этом сезоне команда из ОАЭ дебютирует в Евролиге. Клуб вошел в историю как первый неевропейский участник Евролиги (за исключением Израиля). «Дубай» располагает внушительным бюджетом в 16 миллионов евро. Главным тренером стал Юрица Големац, успевший проявить себя в Словении в «Цедевите-Олимпия». Перед Големацем стоит задача с нуля построить крепкую команду.
Летом 2025 года «Дубай» сделал ряд громких приобретений. Джанан Муса пришел из мадридского «Реала», Филип Петрушев — из «Олимпиакоса», Дуэйн Бэкон, запомнившийся игрой за «Зенит» также пополнил состав команды из ОАЭ, Джастин Андерсон прибыл из «Барселоны». К ним присоединились экс-армеец Алекса Аврамович и центровые — канадец Кабенгеле и турок Шанлы.
«Зенит» и «Дубай» впервые сыграют друг с другом. Букмекеры считают фаворитом встречи команду из Санкт-Петербурга. Однако зрителей ждет увлекательное зрелище.