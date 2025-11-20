«Зенит» подписал американского центрового из топ-10 драфта НБА

Контракт с 30-летним баскетболистом рассчитан до конца текущего сезона. В российском клубе он будет выступать под девятым номером.
Вонле был выбран под общим девятым номером на драфте НБА 2014 года клубом «Шарлотт Хорнетс». Также он успел поиграть за «Портленд Трэйл Блейзерс», «Чикаго Буллс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». В общей сложности он провел в НБА 362 матча, набирая 4,7 очка и 4,9 подбора в среднем за игру.
В сезонах-2021/22 и 2023/24 Вонле выступал «Шанхай Шаркс». Он провел за китайский клуб 37 матчей, набирая 13,7 очков, 8,4 подбора, 2,1 передачи, 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за игру. Летом 2024 года Вонле со скандалом покинул Китай, обвинив «Шанхай Шаркс» в крайне непрофессиональном отношении. Сезон-2024/25 центровой полностью провел вне баскетбола.
Вонле стал шестым легионером в составе «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга уже выступают его соотечественники Андре Роберсон, Трент Фрейзер и Ливай Рэндольф, а также македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич и хорватский центровой Лука Шаманич.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе семь побед при четырех поражениях. В воскресенье, 23 ноября, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.