«Зенит» подписал американского центрового из топ-10 драфта НБА

Вонле был выбран под общим девятым номером на драфте НБА 2014 года клубом «Шарлотт Хорнетс». Также он успел поиграть за «Портленд Трэйл Блейзерс», «Чикаго Буллс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». В общей сложности он провел в НБА 362 матча, набирая 4,7 очка и 4,9 подбора в среднем за игру.