Попавшего в реанимацию сына игрока ЦСКА выписали из больницы

В конце декабря 2025 года стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Позже сообщалось, что его перевезли в Москву.
«А теперь важное: Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить и как с этим сражались все вместе», — написал Цынкевич в своем телеграм-канале.
Антониус Кливленд перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Контракт с игроком рассчитан на два сезона. Ранее баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого взял титул лучшего обороняющегося игрока Единой лиги ВТБ (2025).
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, выиграв 18 из 20 матчей и набрав 38 очков.