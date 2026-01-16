Ричмонд
Попавшего в реанимацию сына игрока ЦСКА выписали из больницы

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда выписан из больницы. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце декабря 2025 года стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Позже сообщалось, что его перевезли в Москву.

«А теперь важное: Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить и как с этим сражались все вместе», — написал Цынкевич в своем телеграм-канале.

Антониус Кливленд перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Контракт с игроком рассчитан на два сезона. Ранее баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого взял титул лучшего обороняющегося игрока Единой лиги ВТБ (2025).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, выиграв 18 из 20 матчей и набрав 38 очков.