Объявлены еще восемь участников Матча звезд Единой лиги ВТБ

Матч звезд Лиги ВТБ пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене». В рамках мероприятия состоится поединок между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги. По итогам второго этапа были определены еще по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой из команд.