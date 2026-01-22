Ричмонд
Объявлены еще восемь участников Матча звезд Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала вторую восьмерку игроков, которая примет участие в Матче звезд 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Голосование представителей СМИ и легенд баскетбольной Единой лиги ВТБ определило вторую восьмерку участников Матча звезд турнира, сообщается на сайте организации.

Матч звезд Лиги ВТБ пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене». В рамках мероприятия состоится поединок между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги. По итогам второго этапа были определены еще по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой из команд.

В заднюю линию команды «Звезд России» вошли Алексей Швед (УНИКС) и Георгий Жбанов («Зенит»), в переднюю — Андрей Мартюк («Зенит») и Андрей Зубков (МБА-МАИ). За команду «Звезд мира» в задней линии сыграют Мело Тримбл (ЦСКА) и Брэндан Адамс («Парма»), в передней — Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс (оба — УНИКС).

Ранее болельщики выбрали Тимофея Герасимова («Уралмаш»), Всеволода Ищенко («Локомотив‑Кубань»), Антона Квитковских («Локомотив‑Кубань») и Глеба Фирсова («Парма») в сборную «Звезд России», а также Патрика Миллера («Локомотив‑Кубань»), Джейлена Адамса («Парма»), Алена Хаджибеговича («Автодор») и Террелла Картера («Парма») в сборную «Звезд Мира».

В заключительном третьем этапе голосования лига выберет еще восемь баскетболистов, которые получат wild card.