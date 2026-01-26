Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года

Стали известны полные составы команд-участниц Единой лиги ВТБ 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
26 января стало известно, что четыре российских баскетболиста получили wild card для участия в матче.
Полный состав команды «Звезды России» выглядит следующим образом: Георгий Жбанов, Андрей Мартюк, Андрей Воронцевич (все — «Зенит»), Всеволод Ищенко, Антон Квитковских (оба — «Локомотив-Кубань»), Алексей Швед, Дмитрий Кулагин (оба — УНИКС), Глеб Фирсов («Парма»), Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Никита Михайловский («Самара») и Никита Курбанов (ЦСКА).
За «Звезд мира» сыграют: Джейлен Адамс, Террелл Картер, Брэндан Адамс (все — «Парма»), Патрик Миллер, Винс Хантер, (оба — «Локомотив-Кубань»), Маркус Бингэм, Джален Рэйнольдс (оба — УНИКС), Ален Хаджибегович («Автодор»), Мело Тримбл (ЦСКА), Трент Фрэйзер («Зенит»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш») и Данило Тасич («Енисей»).
Мероприятие пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. С 2017 года баскетбольная лига проводит ежегодный матч всех звезд. Первый раз матч проходил в Сочи. С 2019 года он постоянно проходит на «ВТБ Арене». Стандартный формат соревнований — борьба между командой российских баскетболистов и иностранцев.