Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года

Мероприятие пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. С 2017 года баскетбольная лига проводит ежегодный матч всех звезд. Первый раз матч проходил в Сочи. С 2019 года он постоянно проходит на «ВТБ Арене». Стандартный формат соревнований — борьба между командой российских баскетболистов и иностранцев.