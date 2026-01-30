Президент РФБ: Нет ни одной федерации, которая была бы против возвращения российских баскетболистов

Напомним, российских баскетболистов отсранили от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Известно, что МОК не допустил российских баскетболистов и до участия в Олимпиаде в Париже, обосновав это тем, что нейтральные атлеты не могут соревноваться в команде. По тому же принципу не были допущены россияне в командных видах спорта и на зимнюю Олимпиаду—2026.