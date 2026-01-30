Ричмонд
Президент РФБ: Нет ни одной федерации, которая была бы против возвращения российских баскетболистов

Андрей Кириленко объяснил, как федерации других стран относятся к отстранению россиян.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, как федерации других стран относятся к отстранению россиян.

«Я не слышал ни от одного человека в баскетболе, что кто-то против нашего возвращения на международные соревнования. Может, кто-то и есть, но ни одна страна, ни одна федерация не говорила: “Их не должно быть”. Общий фон очень благожелательный — за то, чтобы мы вернулись.

Вижу, что это не совсем проблема FIBA, хотя они принимают решения. Кажется, что проблема глубже. Есть определенная иерархия, во главе которой МОК. Когда они сделают рекомендацию, что Федерации вправе сами принимать решения, уверен, мы вернемся максимально быстро", — сказал Кириленко в беседе со Sport24.

Напомним, российских баскетболистов отсранили от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Известно, что МОК не допустил российских баскетболистов и до участия в Олимпиаде в Париже, обосновав это тем, что нейтральные атлеты не могут соревноваться в команде. По тому же принципу не были допущены россияне в командных видах спорта и на зимнюю Олимпиаду—2026.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше