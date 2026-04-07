Экс-баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло объявил о завершении карьеры

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014-го по 2019 год и помог команде выиграть Евролигу в 2016 и 2019 годах. Француз является вторым по результативности игроком в истории Евролиги (5157 очков). В январе Де Коло перешел в турецкий «Фенербахче» после двух сезонов во французском АСВЕЛе. Травма икроножной мышцы ограничила его участие — в Евролиге он сыграл только 12 матчей за турецкую команду.