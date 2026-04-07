Экс-баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло объявил о завершении карьеры

38-летний баскетболист «Фенербахче» заявил, что принял решение о завершении карьеры.
«С начала сезона я постоянно думал, что это будет мой последний сезон. Жизнь состоит из моментов, из правильных моментов. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы перейти к чему-то другому», — цитирует Де Коло BeBasket.
Де Коло выступал за ЦСКА с 2014-го по 2019 год и помог команде выиграть Евролигу в 2016 и 2019 годах. Француз является вторым по результативности игроком в истории Евролиги (5157 очков). В январе Де Коло перешел в турецкий «Фенербахче» после двух сезонов во французском АСВЕЛе. Травма икроножной мышцы ограничила его участие — в Евролиге он сыграл только 12 матчей за турецкую команду.
Ранее Де Коло играл в составе французского клуба «Шоле», испанской «Валенсии», командах НБА «Сан-Антонио» и «Торонто». В составе «Валенсии» он становился обладателем Еврокубка.