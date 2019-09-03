Китайский комментатор заплакал из-за поражения в матче с Польшей (видео)

Сборная Польши устроила одну из сенсаций на чемпионате мира по баскетболу в Китае. Поляки обыграли в овертайме хозяев чемпионата 79:76, и один из китайских комментаторов матча расстроился из-за поражения до слез.

Комментатором, который заплакал после игры с Польшей, был бывший защитник сборной Китая Ван Шипэн.



Китай сохраняет шансы на выход из группы со второго места, для этого хозяева ЧМ надо обыграть Венесуэлу.



Для сборной Польши это первый чемпионат мира с 1967 года.



Илья Андреев