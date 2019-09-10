Бразильская болельщица заставила замолчать австралийского комментатора (видео)

Источник: РИА "Новости"

Забавная сцена произошла в Китае во время матча чемпионата мира между США и Бразилией.



Во время перерыва в игре австралийский комментатор Эндрю Гейз неожиданно умолк, когда камера показала танцующую болельщицу из Южной Америки.

«Сейчас критический момент для сборной Бразилии. Им надо быстро завершать свои атаки, вынуждать соперника терять мяч. Надежда еще есть», — начал говорить комментатор и после этого взял паузу.



«И поддержка, которую сборная Бразилии получает от болельщиков — а их много прилетело сюда в Китай… Игроки должны заряжать своей страстью болельщиков», — сказал Гейз.