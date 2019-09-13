Сборная Австралии считает, что ее засудили на ЧМ-2019 (видео)
В финал прошли испанцы.
В финал прошли испанцы.
Сегодня сборная Австралии уступила в полуфинале чемпионата мира по баскетболу Испании — 88:95. При этом австралийцы уверены, что сопернику помогли судьи.
В конце 4-й четверти, когда Австралия вела с разницей в одно очко, арбитры дали фол центровому Эндрю Богуту, и испанский форвард Марк Газоль забил оба штрафных.
В этом эпизоде Богут сделал жест, намекающий на то, что судьи получили деньги.
При этом в ответной атаке арбитры поставили на линию штрафных защитника сборной Австралии Патрика Миллса, но тот смазал один бросок, переведя игру лишь в овертайм. Для выявления победителя в итоге потребовалось два овертайма, и Испания оказалась сильнее.
«Погуглите, где находится
Помощник главного тренера сборной Австралии Люк Лонгли тоже прокомментировал поражение в полуфинале.
«Баскетбольные боги целуют испанцев в одно место каждый раз, когда мы играем с ними», — сказал Лонгли.
В 2016 году на Олимпиаде в Рио австралийцы уступили Испании одно очко в матче за бронзу. Тогда тоже много споров вызвал фол Патрику Миллсу.
Илья Андреев