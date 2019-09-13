Сборная Австралии считает, что ее засудили на ЧМ-2019 (видео)

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Сегодня сборная Австралии уступила в полуфинале чемпионата мира по баскетболу Испании — 88:95. При этом австралийцы уверены, что сопернику помогли судьи.



В конце 4-й четверти, когда Австралия вела с разницей в одно очко, арбитры дали фол центровому Эндрю Богуту, и испанский форвард Марк Газоль забил оба штрафных.



В этом эпизоде Богут сделал жест, намекающий на то, что судьи получили деньги.

При этом в ответной атаке арбитры поставили на линию штрафных защитника сборной Австралии Патрика Миллса, но тот смазал один бросок, переведя игру лишь в овертайм. Для выявления победителя в итоге потребовалось два овертайма, и Испания оказалась сильнее.



«Погуглите, где находится штаб-квартира чертовой ФИБА (в Швейцарии — прим.). Это гребаный позор», — прокричал после матча Богут.