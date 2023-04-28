Катар вновь получил право на проведение чемпионата мира

Турнир целиком пройдет в столице Катара — Дохе. Как заявили FIBA, это сделано для того, чтобы обеспечить зрителям возможности для посещения наибольшего количества матчей на турнире.

Это первый в истории баскетбольный мундиаль, который примет арабская страна. Кроме того, третий чемпионат мира по баскетболу подряд будет проводиться на азиатском континенте: в 2019 году чемпионат мира проходил в Китае, а в этом году турнир совместно проведут Япония, Филиппины и Индонезия.