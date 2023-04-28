Катар вновь получил право на проведение чемпионата мира
Катар станет местом проведения чемпионата мира по баскетболу в 2027 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
Катар станет местом проведения чемпионата мира по баскетболу в 2027 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
Турнир целиком пройдет в столице Катара — Дохе. Как заявили FIBA, это сделано для того, чтобы обеспечить зрителям возможности для посещения наибольшего количества матчей на турнире.
Это первый в истории баскетбольный мундиаль, который примет арабская страна. Кроме того, третий чемпионат мира по баскетболу подряд будет проводиться на азиатском континенте: в 2019 году чемпионат мира проходил в Китае, а в этом году турнир совместно проведут Япония, Филиппины и Индонезия.
Таким образом, Катару предстоит провести очередной большой турнир. В 2022 году страна принимала чемпионат мира по футболу. В этом году Катар примет футбольный Кубок Азии, а в следующем году — чемпионат мира по водным видам спорта.