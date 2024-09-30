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Стало известно, где сборная Израиля будет играть домашние матчи

Сборная Израиля по баскетболу приняла решение провести ближайшие домашние матчи квалификации Евробаскета-2025 в Риге. Об этом сообщает Ассоциация баскетбола Израиля (IBBA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Levan Verdzeuli/Getty Images

22 ноября израильская сборная сыграет номинально выездную игру против команды Украины. Спустя три дня команды там же проведут вторую игру, которая изначально должна была пройти в Израиле. С июля 2022 года сборная Украины проводит все свои домашние матчи в латвийской столице.

Сборная Израиля не может проводить домашние матчи по соображениям безопасности. В октябре прошлого года Израиль начал боевые действия в Секторе Газа, а на прошлой неделе вооруженные силы страны инициировали вооруженную операцию в Ливане.

Кроме того, «Маккаби» (Тель-Авив) домашние матчи нового сезона Евролиги будет проводить в Белграде. «Хапоэль» (Иерусалим) первый домашний матч Еврокубка против «Валенсии» (64:80) провел в болгарском городе Самоков.