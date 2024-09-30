Стало известно, где сборная Израиля будет играть домашние матчи

22 ноября израильская сборная сыграет номинально выездную игру против команды Украины. Спустя три дня команды там же проведут вторую игру, которая изначально должна была пройти в Израиле. С июля 2022 года сборная Украины проводит все свои домашние матчи в латвийской столице.
Сборная Израиля не может проводить домашние матчи по соображениям безопасности. В октябре прошлого года Израиль начал боевые действия в Секторе Газа, а на прошлой неделе вооруженные силы страны инициировали вооруженную операцию в Ливане.
Кроме того, «Маккаби» (Тель-Авив) домашние матчи нового сезона Евролиги будет проводить в Белграде. «Хапоэль» (Иерусалим) первый домашний матч Еврокубка против «Валенсии» (64:80) провел в болгарском городе Самоков.