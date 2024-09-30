Стало известно, где сборная Израиля будет играть домашние матчи

22 ноября израильская сборная сыграет номинально выездную игру против команды Украины. Спустя три дня команды там же проведут вторую игру, которая изначально должна была пройти в Израиле. С июля 2022 года сборная Украины проводит все свои домашние матчи в латвийской столице.