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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Никс» продает свою любовь к команде на eBay за 1973 доллара

Один из болельщиков «Нью-Йорк Никс» настолько устал от неудач своей команды, что решил продать свою лояльность клубу на eBay за 1973 доллара. До этого он болел за нее 33 года.

Источник: РИА "Новости"

Цена выбрана неслучайно: именно в 1973 году «Никс» в последний раз становились чемпионами НБА.

Тот, кто станет покупателем, выберет для этого болельщика новую любимую команду.

При этом болельщик «Никс» обязуется выполнить следующие условия:

— искренне поддерживать новую команду
— поставить 500 долларов на количество побед команды
— купить НБА-пасс, чтобы смотреть все матчи
— купить два разных игровых джерси новой команды
— посетить одну домашнюю игру и одну гостевую игру
— выкинуть свою прекрасную мусорную корзину «Никс» и заменить ее на корзину новой команды
— сжечь минимум три вещи с символикой «Никс»
— оформить автомобильные номера в соответствии с новой командой

По примерным подсчетам, болельщик, продающий свою лояльность, потратит на выполнение этих условий минимум 1200 долларов.

Отметим, в последний раз «Никс» выходили в плей-офф в 2013 году, где проиграли во втором раунде «Индиане».

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