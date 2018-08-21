Болельщик «Никс» продает свою любовь к команде на eBay за 1973 доллара
Один из болельщиков «Нью-Йорк Никс» настолько устал от неудач своей команды, что решил продать свою лояльность клубу на eBay за 1973 доллара. До этого он болел за нее 33 года.
Один из болельщиков «Нью-Йорк Никс» настолько устал от неудач своей команды, что решил продать свою лояльность клубу на eBay за 1973 доллара. До этого он болел за нее 33 года.
Цена выбрана неслучайно: именно в 1973 году «Никс» в последний раз становились чемпионами НБА.
Тот, кто станет покупателем, выберет для этого болельщика новую любимую команду.
При этом болельщик «Никс» обязуется выполнить следующие условия:
— искренне поддерживать новую команду
— поставить 500 долларов на количество побед команды
— купить
— купить два разных игровых джерси новой команды
— посетить одну домашнюю игру и одну гостевую игру
— выкинуть свою прекрасную мусорную корзину «Никс» и заменить ее на корзину новой команды
— сжечь минимум три вещи с символикой «Никс»
— оформить автомобильные номера в соответствии с новой командой
По примерным подсчетам, болельщик, продающий свою лояльность, потратит на выполнение этих условий минимум 1200 долларов.
Отметим, в последний раз «Никс» выходили в