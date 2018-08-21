Болельщик «Никс» продает свою любовь к команде на eBay за 1973 доллара

Цена выбрана неслучайно: именно в 1973 году «Никс» в последний раз становились чемпионами НБА.



Тот, кто станет покупателем, выберет для этого болельщика новую любимую команду.



При этом болельщик «Никс» обязуется выполнить следующие условия:



— искренне поддерживать новую команду

— поставить 500 долларов на количество побед команды

— купить НБА-пасс, чтобы смотреть все матчи

— купить два разных игровых джерси новой команды

— посетить одну домашнюю игру и одну гостевую игру

— выкинуть свою прекрасную мусорную корзину «Никс» и заменить ее на корзину новой команды

— сжечь минимум три вещи с символикой «Никс»

— оформить автомобильные номера в соответствии с новой командой



По примерным подсчетам, болельщик, продающий свою лояльность, потратит на выполнение этих условий минимум 1200 долларов.



Отметим, в последний раз «Никс» выходили в плей-офф в 2013 году, где проиграли во втором раунде «Индиане».