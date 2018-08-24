Донован забил необычным броском сверху
Лидер «Джаз» Митчелл Донован побывал в гостях у студентов Университета Юты.
Лидер «Джаз» Митчелл Донован побывал в гостях у студентов Университета Юты.
Один из лучших молодых баскетболистов НБА рассказал слушателям о своем пути в профессионалы и показал несколько трюков.
В одном из них Донован сымитировал бросок сверху, запустив мяч по необычной траектории.
Университет Юты известен своими выпускниками в НБА. В 2017 отсюда выпустился Кайл Кузма, играющий теперь за «Лейкерс».