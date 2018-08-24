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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Донован забил необычным броском сверху

Лидер «Джаз» Митчелл Донован побывал в гостях у студентов Университета Юты.

Источник: РИА "Новости"

Один из лучших молодых баскетболистов НБА рассказал слушателям о своем пути в профессионалы и показал несколько трюков.

В одном из них Донован сымитировал бросок сверху, запустив мяч по необычной траектории.

Во время загрузки произошла ошибка.

Университет Юты известен своими выпускниками в НБА. В 2017 отсюда выпустился Кайл Кузма, играющий теперь за «Лейкерс».

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