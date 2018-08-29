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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Никс» продал свою любовь к команде на eBay, теперь он будет поддерживать «Лейкерс»

33-летний болельщик «Нью-Йорк Никс» Эван Перлмуттер продал свою лояльность команде на аукционе eBay за 3450 долларов.

Источник: РИА "Новости"

Изначально он хотел получить символическую сумму в 1973 доллара — именно в 1973 году «Никс» в последний раз становились чемпионами НБА.

Теперь Перлмуттер будет болеть за «Лос-Анджелес Лейкерс» — такое условие поставил 23-летний покупатель Джеймс Ридел. Ридел рассказал, что участвовал в аукционе, потому что это хороший контент для его YouTube-канала.

По условиям аукциона, Перлмуттер посетит одну домашнюю игру и одну гостевую игру «Лейкерс» и поставит 500 долларов на количество побед команды (больше или меньше определенного количества за сезон).

«Теперь меня ждет одна из самых именитых команд во всех видах спорта… Солнечные зимы, клуб, куда хотят идти свободные агенты, Голливуд…

Болельщики “Никс” писали мне в соцсетях, их гнев понятен, они переживают за команду. Вообще быть болельщиком “Никс” — это как жить в сумерках. Я уже просто дошел до точки. Это как трясина: чем сильнее я болею, тем хуже все становится», — рассказал Перлмуттер.

В «Никс» отреагировали на эту историю.

Мы уверены, что миллионы наших верных болельщиков не возражают против потери этого джентльмена, который хочет к себе внимания. Мы концентрируемся на ближайшем сезоне. Наша команда, никогда не опускающая руки, гордится тем, что представляет Нью-Йорк и своих верных болельщиков.
«Нью-Йорк Никс»


Известно, что аукцион хотел выиграть глава eBay Девин Вениг, который болеет за «Никс». Вениг хотел оставить Перлмуттера болельщиком «Нью-Йорка», но в итоге решил не вмешиваться. При этом глава eBay предложит Перлмуттеру и Риделу 4 билета на матч «Никс» — предполагается, что это будет домашняя игра с «Лейкерс» 4 января.

В последний раз «Никс» выходили в плей-офф в 2013 году, где проиграли во втором раунде «Индиане».

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