Болельщик «Никс» продал свою любовь к команде на eBay, теперь он будет поддерживать «Лейкерс»

Изначально он хотел получить символическую сумму в 1973 доллара — именно в 1973 году «Никс» в последний раз становились чемпионами НБА.



Теперь Перлмуттер будет болеть за «Лос-Анджелес Лейкерс» — такое условие поставил 23-летний покупатель Джеймс Ридел. Ридел рассказал, что участвовал в аукционе, потому что это хороший контент для его YouTube-канала.



По условиям аукциона, Перлмуттер посетит одну домашнюю игру и одну гостевую игру «Лейкерс» и поставит 500 долларов на количество побед команды (больше или меньше определенного количества за сезон).



«Теперь меня ждет одна из самых именитых команд во всех видах спорта… Солнечные зимы, клуб, куда хотят идти свободные агенты, Голливуд…



Болельщики “Никс” писали мне в соцсетях, их гнев понятен, они переживают за команду. Вообще быть болельщиком “Никс” — это как жить в сумерках. Я уже просто дошел до точки. Это как трясина: чем сильнее я болею, тем хуже все становится», — рассказал Перлмуттер.



В «Никс» отреагировали на эту историю.