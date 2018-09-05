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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн Джеймс заступился за квотербека, из-за которого сжигают кроссовки Nike

Звезда НБА Леброн Джеймс поддержал бывшего игрока в американский футбол Колина Каперника, который попал в центр скандала.

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Источник: AP 2018

Nike привлек к своей рекламной кампании бывшего квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника, который первым перестал вставать при гимне США в американском спорте. К этому игроку в стране противоречивое отношение, некоторые люди стали сжигать товары Nike из-за рекламы с Каперником.

Другие лица Nike, снимающиеся в рекламе: Леброн Джеймс, Серена Уильямс — поддержали экс-квотербека.

«Я остаюсь с Nike по-любому. Я поддерживаю любого, кто верит в перемены», — заявил Джеймс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он много сделал для афро-американского сообщества, и он многое потерял из-за этого. Это печально. Но Каперник продолжает делать, что может.

Это был рискованный ход для такой большой компании, но они не побоялись. Это были мощное заявление, на которое следует обратить внимание другим компаниям», — рассказала Уильямс, вышедшая в полуфинал US Open.

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