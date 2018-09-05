Леброн Джеймс заступился за квотербека, из-за которого сжигают кроссовки Nike
Звезда НБА Леброн Джеймс поддержал бывшего игрока в американский футбол Колина Каперника, который попал в центр скандала.
Звезда НБА Леброн Джеймс поддержал бывшего игрока в американский футбол Колина Каперника, который попал в центр скандала.
Nike привлек к своей рекламной кампании бывшего квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника, который первым перестал вставать при гимне США в американском спорте. К этому игроку в стране противоречивое отношение, некоторые люди стали сжигать товары Nike
Другие лица Nike, снимающиеся в рекламе: Леброн Джеймс, Серена Уильямс — поддержали
«Я остаюсь с Nike
«Он много сделал для
Это был рискованный ход для такой большой компании, но они не побоялись. Это были мощное заявление, на которое следует обратить внимание другим компаниям», — рассказала Уильямс, вышедшая в полуфинал US Open.