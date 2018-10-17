Баскетболисты «Голден Стэйт» получили чемпионские перстни

Игроки «Голден Стэйт» получили чемпионские перстни, для этого кольца были спущены сверху.

Как пояснил клуб, щетинистая текстура на обеих сторонах перстней символизирует выигрыш всухую финала НБА у «Кливленда». 74 сапфира и алмаза говорят о 64 победах в регулярном чемпионате и плей-офф.