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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболисты «Голден Стэйт» получили чемпионские перстни

Перед первым матчем «Уорриорс» в новом сезоне НБА прошла торжественная церемония.

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Источник: AP 2018

Игроки «Голден Стэйт» получили чемпионские перстни, для этого кольца были спущены сверху.

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Как пояснил клуб, щетинистая текстура на обеих сторонах перстней символизирует выигрыш всухую финала НБА у «Кливленда». 74 сапфира и алмаза говорят о 64 победах в регулярном чемпионате и плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Голден Стэйт» победили «Оклахому» в первом матче сезона — 108:100.

Илья Андреев

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