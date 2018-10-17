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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА снял короткий фильм «15 друзей Итудиса»

Баскетбольный ЦСКА на своей официальной странице в YouTube опубликовал видеоролик о подборе команды к старту сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер Дмитрий Итудис и форвард Андрей Воронцевич находят игроков в межсезонье и уговаривают к ним присоединиться. Сам фильм снят как отсылка к «11 друзьям Оушена».

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА стартовал в Евролиге с двух побед: армейцы обыграли «Барселону» (95:75) и «Маккаби» (89:86).

Илья Андреев

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