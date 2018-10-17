ЦСКА снял короткий фильм «15 друзей Итудиса»
Баскетбольный ЦСКА на своей официальной странице в YouTube опубликовал видеоролик о подборе команды к старту сезона.
Баскетбольный ЦСКА на своей официальной странице в YouTube опубликовал видеоролик о подборе команды к старту сезона.
Главный тренер Дмитрий Итудис и форвард Андрей Воронцевич находят игроков в межсезонье и уговаривают к ним присоединиться. Сам фильм снят как отсылка к «11 друзьям Оушена».
ЦСКА стартовал в Евролиге с двух побед: армейцы обыграли «Барселону» (95:75) и «Маккаби» (89:86).
Илья Андреев