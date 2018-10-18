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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Баркли: «Голден Стэйту» могут помешать выиграть травмы, ураганы, Чернобыль

Эксперт канала TNT Чарльз Баркли ответил на вопрос, что может помешать «Голден Стэйт Уорриорс» защитить чемпионский титул.

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Источник: РИА "Новости"


«Травмы, ураганы, торнадо, метели… катастрофа, устроенная человеком типа Чернобыля. Тайфуны…» — смеясь, сказал Баркли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед сезоном Баркли предсказал, что в финале НБА встретятся «Голден Стэйт» и «Бостон». При этом по мнению знаменитого в прошлом баскетболиста, у «Селтикс» состав более талантливый, чем у «Уорриорс».

Илья Андреев

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