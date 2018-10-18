Баркли: «Голден Стэйту» могут помешать выиграть травмы, ураганы, Чернобыль

Перед сезоном Баркли предсказал, что в финале НБА встретятся «Голден Стэйт» и «Бостон». При этом по мнению знаменитого в прошлом баскетболиста, у «Селтикс» состав более талантливый, чем у «Уорриорс».



Илья Андреев