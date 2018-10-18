Баркли: «Голден Стэйту» могут помешать выиграть травмы, ураганы, Чернобыль
Эксперт канала TNT Чарльз Баркли ответил на вопрос, что может помешать «Голден Стэйт Уорриорс» защитить чемпионский титул.
Эксперт канала TNT Чарльз Баркли ответил на вопрос, что может помешать «Голден Стэйт Уорриорс» защитить чемпионский титул.
«Травмы, ураганы, торнадо, метели… катастрофа, устроенная человеком типа Чернобыля. Тайфуны…» — смеясь, сказал Баркли.
Перед сезоном Баркли предсказал, что в финале НБА встретятся «Голден Стэйт» и «Бостон». При этом по мнению знаменитого в прошлом баскетболиста, у «Селтикс» состав более талантливый, чем у «Уорриорс».
Илья Андреев