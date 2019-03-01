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12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

70-летний баскетболист попал с середины поля и выиграл 15 тысяч рублей

Интересная техника броска.

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Источник: РИА "Новости"

70-летний баскетболист Анатолий Авдеев, чемпион Европы в составе ветеранского клуба «Меркурий», принял участие в конкурсе БК «Уралмаш».

В перерыве матча с «Университетом-Югрой» забил с середины поля и забрал приз в размере 15 000 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожие конкурсы часто проводятся на матчах НБА. Недавно болельщик «Лейкерс» выиграл сто тысяч долларов, забив с центра площадки.

Илья Андреев

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