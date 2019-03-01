70-летний баскетболист попал с середины поля и выиграл 15 тысяч рублей
Интересная техника броска.
Интересная техника броска.
70-летний баскетболист Анатолий Авдеев, чемпион Европы в составе ветеранского клуба «Меркурий», принял участие в конкурсе БК «Уралмаш».
В перерыве матча с «Университетом-Югрой» забил с середины поля и забрал приз в размере 15 000 рублей.
Похожие конкурсы часто проводятся на матчах НБА. Недавно болельщик «Лейкерс» выиграл сто тысяч долларов, забив с центра площадки.
Илья Андреев