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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тойота» научила робота попадать в кольцо с центра площадки (видео)

Прогресс не остановить.

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Источник: РИА "Новости"

Инженеры «Тойоты» показали, как робот CUE 3 умеет бросать с дальней дистанции. Машина-баскетболист попала в кольцо с центра площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году компания представила робота CUE, точно бросающего с линии штрафных. Через два года новая модель уже попадала трехочковые броски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рост робота — 208 см. На недавней презентации он попал 5 бросков из 8 из-за дуги. По словам инженеров «Тойоты», обычно CUE 3 бросает точнее.

Робот использует сенсоры, чтобы создать образ мяча в 3D, и может сгибать руки и ноги под нужным углом.

По словам разработчиков, робота, забивающего сверху, не создадут в ближайшие 20 лет.

Илья Андреев

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