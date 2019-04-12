«Тойота» научила робота попадать в кольцо с центра площадки (видео)
Прогресс не остановить.
Прогресс не остановить.
Инженеры «Тойоты» показали, как робот CUE 3 умеет бросать с дальней дистанции.
В 2017 году компания представила робота CUE, точно бросающего с линии штрафных. Через два года новая модель уже попадала трехочковые броски.
Рост робота — 208 см. На недавней презентации он попал 5 бросков из 8
Робот использует сенсоры, чтобы создать образ мяча в 3D, и может сгибать руки и ноги под нужным углом.
По словам разработчиков, робота, забивающего сверху, не создадут в ближайшие 20 лет.
Илья Андреев