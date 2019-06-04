Баскетболист отомстил сопернику за удар в пах (видео)
И станцевал победный танец.
И станцевал победный танец.
На Филиппинах в матче двух команд случилась драка. Все началось со стычки братьев Энтони и Дэвида Семерада с Робертом Дозье и Калвином Абуэвой.
Затем легионер ТНТ Терренс Джонс ударил в пах упавшего Абуэву. В ответ Калвин в открытую ударил по лицу Джонса и станцевал победный танец, несмотря на то, что его удалили с площадки.
Полностью это противостояние можно посмотреть здесь.
ТНТ разгромил «Финикс» 114:88, Джонс набрал в этом матче 40 очков.
Илья Андреев