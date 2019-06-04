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4 июня, источник: Sportmail.ru

Баскетболист отомстил сопернику за удар в пах (видео)

И станцевал победный танец.

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Источник: AP 2019

На Филиппинах в матче двух команд случилась драка. Все началось со стычки братьев Энтони и Дэвида Семерада с Робертом Дозье и Калвином Абуэвой.

Затем легионер ТНТ Терренс Джонс ударил в пах упавшего Абуэву. В ответ Калвин в открытую ударил по лицу Джонса и станцевал победный танец, несмотря на то, что его удалили с площадки.

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Полностью это противостояние можно посмотреть здесь.

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ТНТ разгромил «Финикс» 114:88, Джонс набрал в этом матче 40 очков.

Илья Андреев

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