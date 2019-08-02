Converse: от баскетбольных площадок до моды улиц

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В 1908 году в штате Массачусетс 47-летний Маркус Миллз Конверс основал компанию Converse Rubber Shoe Company. Компания специализировалась на производстве утепленной обуви на резиновой подошве. В 1915 году компания начала выпускать спортивную обувь, и через два года на свет появилась модель для игры в баскетбол — Converse All Star.

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А в 1923 году должность в компании получил Чак Тейлор — полупрофессиональный баскетболист, игравший как раз в кедах All Star. Тейлор стал настоящей находкой: он работал над продвижением и продажей кед, активно рекламируя их в баскетбольной среде и ездя с ними по городам, в которых были крупные и популярные команды. Также по его инициативе в конструкцию кед были внесены некоторые изменения, позволившие сделать обувь более удобной для спортсменов. Кстати, автограф Чака Тейлора до сих пор можно увидеть на логотипе кед.

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Уже в тридцатых годах множество профессиональных баскетболистов играли в кедах Converse All Star. В них выступали на Олимпийских играх (до 1968 года кеды даже были официальной обувью Игр), они же были единственной спортивной обувью армии США во время Второй мировой войны. В 60-х годах Converse захватили до 80% рынка баскетбольной обуви в США, в них играли практически все на профессиональном и университетском уровнях. Однако уже в 70-х популярность кед среди спортсменов пошла на убыль.

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Профессиональные игроки переключились на кожаные модели с более жесткой подошвой, а у компании начались финансовые проблемы, несмотря на все попытки производить обувь, востребованную среди баскетболистов. Традиционные «тряпочные» кеды Converse All Star покинули НБА в сезоне 1979−1980. Последним игроком, регулярно носившим кожаные All Star, был Мики Джонсон, игравший в них за «Нью-Джерси Нетс» в сезоне 1985−1986.

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Казалось, тут компании и должен был прийти конец. Спасла кеды молодежь, а точнее, популярные молодежные субкультуры. Converse All Star ушли из спорта на улицы — в 80-х и 90-х их носили примерно все. All Star появлялись на звездных музыкантах, мелькали в популярных фильмах и сериалах и завоевали сердца скейтбордистов по всему миру.

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К 2000-му году было продано более 600 миллионов пар кед All Star, но тут финансовые проблемы наконец догнали компанию, и она была куплена Nike, под чьим управлением и находится до сих пор. И судя по тому, что популярность кед Converse не падает, управляется она вполне успешно.

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Первые кеды Converse All Star выпускались только в черно-белой цветовой гамме, но сейчас кеды производятся в самых разных расцветках, с самыми невероятными рисунками и из всевозможных материалов (вот бы обрадовались баскетболисты 30-х годов), на любой сезон. Не говоря уже про специальные серии, посвященные популярным музыкальным группам, комиксам, фильмам и даже творчеству художника Энди Уорхола.

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