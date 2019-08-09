Баскетбольной сборной засчитали поражение из-за выхода на матч в неправильной форме

В Перу проходят Панамериканские игры 2019 года. В женском баскетбольном турнире случилась неожиданная развязка в одной из групп.



Сборная Аргентины должна была сыграть с Колумбией. В этом матче решалось, кто из них выйдет в полуфинал. Но аргентинки приехали на игру в голубой форме, тогда как должны были выйти на площадку в белой.