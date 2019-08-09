Баскетбольной сборной засчитали поражение из-за выхода на матч в неправильной форме
Драма аргентинок.
Драма аргентинок.
В Перу проходят Панамериканские игры 2019 года. В женском баскетбольном турнире случилась неожиданная развязка в одной из групп.
Сборная Аргентины должна была сыграть с Колумбией. В этом матче решалось, кто из них выйдет в полуфинал. Но аргентинки приехали на игру в голубой форме, тогда как должны были выйти на площадку в белой.
Организаторы соревнований установили дедлайн в 15 минут, за это время найти нужную форму не удалось, и сборной Аргентины засчитали техническое поражение со счетом 0:20.
В итоге со второго места в полуфинал Игр вышли колумбийки.
В итоге об уходе из сборной Аргентины уже объявили менеджер команды Эрнан Амайя и директор по развитию Карина Родригес.
Илья Андреев