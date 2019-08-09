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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетбольной сборной засчитали поражение из-за выхода на матч в неправильной форме

Драма аргентинок.

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Источник: РИА "Новости"

В Перу проходят Панамериканские игры 2019 года. В женском баскетбольном турнире случилась неожиданная развязка в одной из групп.

Сборная Аргентины должна была сыграть с Колумбией. В этом матче решалось, кто из них выйдет в полуфинал. Но аргентинки приехали на игру в голубой форме, тогда как должны были выйти на площадку в белой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторы соревнований установили дедлайн в 15 минут, за это время найти нужную форму не удалось, и сборной Аргентины засчитали техническое поражение со счетом 0:20.

В итоге со второго места в полуфинал Игр вышли колумбийки.

В итоге об уходе из сборной Аргентины уже объявили менеджер команды Эрнан Амайя и директор по развитию Карина Родригес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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