Крис Пол и другие известные спортсмены снялись обнаженными для журнала ESPN (фото)
Такими мы их еще не видели.
Такими мы их еще не видели.
ESPN сделал ежегодный выпуск The Body Issue с кадрами обнаженных спортсменов.
В этот раз в фотосессии приняли участие звездный разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, хоккеист Эвандер Кейн, бесйболист Кристиан Йелич, чемпионка ММА Аманда Нуньес и другие спортсмены.
34-летний Крис Пол этим летом не только стал участником громкого обмена в НБА, но и снялся для популярного журнала.
Хоккеисты нечасто попадают в такую подборку от ESPN. В этот раз повезло нападающему «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
Обладательница двух поясов в UFC Аманда Нуньес.
Илья Андреев