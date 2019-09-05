Крис Пол и другие известные спортсмены снялись обнаженными для журнала ESPN (фото)

ESPN сделал ежегодный выпуск The Body Issue с кадрами обнаженных спортсменов.



В этот раз в фотосессии приняли участие звездный разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, хоккеист Эвандер Кейн, бесйболист Кристиан Йелич, чемпионка ММА Аманда Нуньес и другие спортсмены.



34-летний Крис Пол этим летом не только стал участником громкого обмена в НБА, но и снялся для популярного журнала.