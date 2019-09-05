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5 сентября, источник: Sportmail.ru

Крис Пол и другие известные спортсмены снялись обнаженными для журнала ESPN (фото)

Такими мы их еще не видели.

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ESPN сделал ежегодный выпуск The Body Issue с кадрами обнаженных спортсменов.

В этот раз в фотосессии приняли участие звездный разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, хоккеист Эвандер Кейн, бесйболист Кристиан Йелич, чемпионка ММА Аманда Нуньес и другие спортсмены.

34-летний Крис Пол этим летом не только стал участником громкого обмена в НБА, но и снялся для популярного журнала.

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Хоккеисты нечасто попадают в такую подборку от ESPN. В этот раз повезло нападающему «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.

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Обладательница двух поясов в UFC Аманда Нуньес.

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Илья Андреев

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