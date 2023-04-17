Сборная России по баскетболу проведет два матча со сборной Беларуси

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич собирает команду на летний сбор. Он пройдет в июне на базе в Новогорске и продлится около месяца. Сборная России проведет два товарищеских матча с соседями из Беларуси.

Ожидается, что приглашения на сборы получат те же игроки, что и готовились к двум товарищеским матчам в Белграде в феврале 2023 года. Зоран не будет вызывать опытных и возрастных баскетболистов, они получат полноценный отпуск.