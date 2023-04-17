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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по баскетболу проведет два матча со сборной Беларуси

На сборах запланированы две встречи команд.

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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич собирает команду на летний сбор. Он пройдет в июне на базе в Новогорске и продлится около месяца. Сборная России проведет два товарищеских матча с соседями из Беларуси.

Ожидается, что приглашения на сборы получат те же игроки, что и готовились к двум товарищеским матчам в Белграде в феврале 2023 года. Зоран не будет вызывать опытных и возрастных баскетболистов, они получат полноценный отпуск.

В феврале самыми взрослыми в команде были 26-летние Тимофей Якушин и Сергей Балашов, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

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