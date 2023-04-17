Сборная России по баскетболу проведет два матча со сборной Беларуси
На сборах запланированы две встречи команд.
На сборах запланированы две встречи команд.
Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич собирает команду на летний сбор. Он пройдет в июне на базе в Новогорске и продлится около месяца. Сборная России проведет два товарищеских матча с соседями из Беларуси.
Ожидается, что приглашения на сборы получат те же игроки, что и готовились к двум товарищеским матчам в Белграде в феврале 2023 года. Зоран не будет вызывать опытных и возрастных баскетболистов, они получат полноценный отпуск.
В феврале самыми взрослыми в команде были 26-летние Тимофей Якушин и Сергей Балашов, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».