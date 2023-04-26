Сергей Тараканов рассказал сколько денег дали баскетболистам сборной СССР за победу на Олимпиаде
Советский баскетболист Сергей Тараканов рассказал о сумме премирования за победу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.
Советский баскетболист Сергей Тараканов рассказал о сумме премирования за победу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.
Сборная СССР победила национальную команду Югославии со счетом 76:63. А в полуфинале наши одержали верх над сборной США 82:76.
— Как страна вас отблагодарила за победу в Сеуле?
— Мы получили по три тысячи долларов США и командирские часы от министра обороны страны. Квартир и машин не дарили. — сказал Тараканов в интервью изданию «Столица С».