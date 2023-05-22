Россиянин стал чемпионом юношеской Евролиги в составе «Реала»

В финальном матче испанская команда оказалась сильнее сборной Next Generation Select Team (71:60). 17-летний российский баскетболист Егор Демин, выступающий на позиции разыгрывающего, набрал в финальной встрече 10 очков, 9 подборов и 5 передач, став третьим в команде по показателю полезности (17).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/10pDqx_Ae2Y" title="2022-23 EB ANGT Finals Championship Game Highlights: U18 Real Madrid - U18 Next Gen Select Team" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Реал» обошел ЦСКА по количеству титулов в истории юношеской Евролиги, став единоличным лидером. Юношеская команда ЦСКА в период с 2004 по 2006 год завоевала три титула.

Егор Демин — сын экс-баскетболиста «Химок» и «Урал-Грейта» Владимира Демина. В 2021 году юный россиянин подписал долгосрочный контракт с академией «Реала». Эксперты называют Демина следующим российским игроком НБА — в рейтинге Eurohopes среди игроков 2006 года рождения россиянин занял первое место как самый талантливый европейский проспект своего возраста.