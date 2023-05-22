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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянин стал чемпионом юношеской Евролиги в составе «Реала»

Мадридский «Реал» в рекордный четвертый раз победил на юношеском турнире Евролиги Adidas Next Generation Tournament.

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В финальном матче испанская команда оказалась сильнее сборной Next Generation Select Team (71:60). 17-летний российский баскетболист Егор Демин, выступающий на позиции разыгрывающего, набрал в финальной встрече 10 очков, 9 подборов и 5 передач, став третьим в команде по показателю полезности (17).

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Благодаря этой победе «Реал» обошел ЦСКА по количеству титулов в истории юношеской Евролиги, став единоличным лидером. Юношеская команда ЦСКА в период с 2004 по 2006 год завоевала три титула.

Егор Демин — сын экс-баскетболиста «Химок» и «Урал-Грейта» Владимира Демина. В 2021 году юный россиянин подписал долгосрочный контракт с академией «Реала». Эксперты называют Демина следующим российским игроком НБА — в рейтинге Eurohopes среди игроков 2006 года рождения россиянин занял первое место как самый талантливый европейский проспект своего возраста.

В этом сезоне Демин провел 8 матчей в юношеской Евролиге, набирая 10,9 очков, 5,5 подбора и 5,0 передач в среднем за игру. В мае этого года россиянин дебютировал в составе основной команды «Реала» в матче ACВ против «Уникахи» (102:90), проведя на паркете 55 секунд.

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