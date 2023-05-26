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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

ЧВК «Вагнер» может стать спонсором российского баскетбольного клуба

Женский баскетбольный клуб «Платов» из Ростова-на-Дону ведет переговоры с ЧВК «Вагнер» о спонсорстве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Источник: страница ЖБК «Платов» в VK

Клуб из женской Суперлиги (второй по силе российский дивизион) самостоятельно вышел на ЧВК с необычным предложением. «Платов» рассчитывает, что компания Евгения Пригожина станет техническим и генеральным спонсором клуба. Ради этого ростовский клуб готов сменить название. Обсуждаются разные варианты, в том числе и «Вагнер».

На такой шаг руководство «Платова» пошло во многом из-за финансовых долгов. Долги за прошлый год первысили 760 тыс. рублей, а некоторые баскетболистки не получают заработную плату с ноября. Также клуб хочет расшириться и начать тренировать детей на территории ДНР и ЛНР.

Сообщается, что инициатива исходит от президента клуба Валентина Макогонова. Он принимал участие в СВО и во время боев потерял руку. После этого он получил награду от Минобороны и медаль за отвагу ЧВК.

По информации источника, вопрос пока находится на стадии обсуждения. Представители «Платова» сделали официальное предложение, теперь ждут реакции от руководства ЧВК «Вагнер» и надеются лично встретиться с Евгением Пригожиным.

В минувшем сезоне «Платов» занял последнее место в женской Суперлиге, одержав лишь одну победу в 32 матчах.

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